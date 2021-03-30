Москва, , 17:15 — REGNUM Министерство финансов России после недельной паузы 31 марта возобновит проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, Минфин намерен предложить инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26 233 с датой погашения 18 июля 2035 года и серии 26 236 с погашением 17 мая 2028 года в объёме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

Отмечается, что объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объёма спроса и размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Напомним, 24 марта Минфин отменил аукционы по размещению облигаций федерального займа, объяснив своё решение возросшей волатильностью на финансовых рынках и необходимостью содействия стабилизации рыночной ситуации.

С начала 2021 года Минфин разместил на аукционах ОФЗ в общей сложности на 419,4 млрд рублей при плане заимствований на внутреннем рынке на I квартал в 1 триллион рублей.