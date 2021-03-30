Калуга, , 17:39 — REGNUM Повышение ставки Центробанка может не лучшим образом отразиться на инвестиционной деятельности и достижении целевых показателей по инвестициям, и дальнейшие решения об её изменении должны учитывать этот фактор, заявил 30 марта в Калуге губернатор области Владислав Шапша в рамках коммуникационной мини-сессии в формате видеоконференции на тему «Актуальные вопросы денежно-кредитной политики Банка России. Региональный аспект», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Калужский губернатор рассказал участникам встречи, что в 2020 году банки стали эффективным проводником государственных мер поддержки бизнесу и гражданам. Для выплаты заработной платы и сохранения рабочих мест они выдали кредиты на сумму, превышающую два миллиарда рублей. Льготные займы наряду с другими мерами помогли смягчить удар пандемии по бизнесу, а экономика области прошла стресс-тест. В 2020 году правительство области заключило 22 новых инвестиционных соглашения с объемом капиталовложений свыше 40 млрд рублей. В частности, несколько предприятий реализуют программы расширения производства, частично за счет заёмных средств. Одновременно Владислав Шапша выразил обеспокоенность доступностью банковских кредитов инвесторам в случае роста процентов по займам.

«Важно понимать, что влияние ключевой ставки происходит не одномоментно, а с определенным временным лагом. Поэтому, даже когда ключевая ставка вернется в нейтральный диапазон, денежно-кредитные условия какое-то время будут оставаться мягкими. Это продолжит поддерживать кредитование. А оно в настоящее время в Калужской области продолжает расширяться. Так, на 1 февраля 2021 года прирост корпоративного кредитного портфеля составил 3,2%», — сказала управляющий Отделением по Калужской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу Ирина Карлаш.

В работе сессии приняли участие начальник главного управления Банка России по ЦФО Надежда Иванова, представители более 20 предприятий промышленного комплекса области, профильных региональных министерств, руководители ряда территориальных подразделений федеральных ведомств.

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