Шапша обеспокоен доступностью кредитов при росте процентов по займам
Калуга, 30 марта, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Повышение ставки Центробанка может не лучшим образом отразиться на инвестиционной деятельности и достижении целевых показателей по инвестициям, и дальнейшие решения об её изменении должны учитывать этот фактор, заявил 30 марта в Калуге губернатор области Владислав Шапша в рамках коммуникационной мини-сессии в формате видеоконференции на тему «Актуальные вопросы денежно-кредитной политики Банка России. Региональный аспект», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Калужский губернатор рассказал участникам встречи, что в 2020 году банки стали эффективным проводником государственных мер поддержки бизнесу и гражданам. Для выплаты заработной платы и сохранения рабочих мест они выдали кредиты на сумму, превышающую два миллиарда рублей. Льготные займы наряду с другими мерами помогли смягчить удар пандемии по бизнесу, а экономика области прошла стресс-тест. В 2020 году правительство области заключило 22 новых инвестиционных соглашения с объемом капиталовложений свыше 40 млрд рублей. В частности, несколько предприятий реализуют программы расширения производства, частично за счет заёмных средств. Одновременно Владислав Шапша выразил обеспокоенность доступностью банковских кредитов инвесторам в случае роста процентов по займам.
В работе сессии приняли участие начальник главного управления Банка России по ЦФО Надежда Иванова, представители более 20 предприятий промышленного комплекса области, профильных региональных министерств, руководители ряда территориальных подразделений федеральных ведомств.