Киев, , 17:14 — REGNUM Фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» сегодня, 30 марта, в полном составе покинула заседание Верховной рады, так как в повестке дня отсутствовали вопросы, имеющие важное социальное значение для Украины.

Об этом заявил в своем выступлении народный депутат Украины от ОПЗЖ Александр Колтунович, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы заявляем, что мы и в дальнейшем будем стоять на том, что вопрос экономической целесообразности должен прежде всего стоять в повестке дня сессии, чтобы вопрос социальной справедливости также был номер один во внеочередном заседании Верховной рады», — заявил парламентарий, добавив, что если эти вопросы не будут внесены в повестку дня, «Оппозиционная платформа — За жизнь», вторая по величине фракция Рады, не будет принимать участие в заседаниях, пока не появятся те вопросы, которые соответствуют социально-экономическим потребностям Украины.

Также Колтунович напомнил, что ранее сегодня представители СБУ провели 20 обысков у представителей ОПЗЖ в Киеве и разных регионах Украины.

«Для чего это делается? Это делается для того, чтобы запугать. Это делается, чтобы сбить главного политического оппозиционного оппонента», — подчеркнул депутат.

ИА REGNUM напоминает, что из-за объявленного в Киеве локдауна Верховная рада не может проводить плановые заседания, зато по регламенту возможна организация внеочередных сессий. Сегодня парламент проводил именно такое заседание, но сосредоточился на вопросах военного характера — в частности, депутаты решили призывать резервистов без мобилизации, а также приняла постановление об эскалации «российско-украинского» вооружённого конфликта.