Париж, , 17:13 — REGNUM Во Франции 29 марта число пациентов с COVID-19 в реанимациях превысило пиковые значения второй волны эпидемии осенью 2020 года. Об этом сообщает Ouest-France.

29 марта в реанимациях было 4 974 пациента с COVID-19. Во время второй волны эпидемии максимальное число пациентов в реанимации 16 ноября 2020 года составило 4903. При этом число пациентов с COVID-19 во французских больницах продолжает расти.

Средний показатель выявленных случаев заражения коронавирусом за 7 последних дней остается высоким — 36 625 новых случаев в день. Средняя заболеваемость на 100 000 жителей за тот же период составляет 370 случаев. Процент тестов с положительным результатом вырос до 8,2.

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