Белгород, , 17:15 — REGNUM Поступок сотрудника ДПС, отлучившегося по нужде за памятник погибшим в Великой Отечественной войне, обсуждают 30 марта в соцсетях Белгорода. Полицейского заснял на видео прохожий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ролик разошёлся по пабликам. Автор видео спросил инспектора: «Как Вам не стыдно?» Полицейский ответил, что «специально ушёл за забор». Пользователи соцсетей посочувствовали сотруднику, посетовав, что уличных туалетов не хватает.

В пресс-службе УМВД региона пояснили, что видеоролик заметили и проведут служебную проверку. В случае подтверждения вины сотрудника — его уволят по отрицательным основаниям, а непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.