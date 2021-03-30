Варшава, , 17:13 — REGNUM Представители социологического центра IBRiS провели исследование общественного мнения в Польше по поводу поддержки политических сил населением. По его итогам оказалось, что правящей партии «Право и справедливость» удается сохранять внушительный отрыв от ближайших преследователей из оппозиции. Результаты исследования опубликованы на портале Onet.pl.

Если бы выборы в Сейм состоялись в настоящее время, за партию «Право и справедливость» готовы отдать голоса 31% опрошенных, хотя по результатам февральского исследования таковых было 32%.

Уровень поддержки главных оппозиционных политических сил — партия «Гражданская платформа» и движение «Польша-2050» — также слегка снизился. За первую готовы отдать голоса 17,3% респондентов, хотя месяц назад их было 19%, а за «Польшу-2050» сегодня готовы проголосовать 17,2% (в февральском исследовании они заручились поддержкой 18% опрошенных).

Пятипроцентный барьер, достаточный для получения мест в парламенте, преодолели также «Левые» с 9,1% голосов опрошенных, партия «Конфедерация» с 7,3% и Польская крестьянская партия, за которую готовы отдать голоса 5%. Остальные политические партии не прошли бы в Сейм.

Исследование было проведено 27−28 марта, в нем приняли участие 1 100 респондентов — взрослых жителей Польши из разных регионов.