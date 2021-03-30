Ханты-Мансийск, , 17:10 — REGNUM В Югре по состоянию на 30 марта привито первым компонентом вакцины «Спутник V» 60 320 человек. Завершил вакцинацию 47 531 человек, сообщила на заседании регионального оперативного штаба губернатор ХМАО Наталья Комарова.

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В соответствии с планом Министерства здравоохранения РФ в автономный округ в марте 2021 года поступило 12 700 доз вакцины от коронавируса. С 1 по 21 апреля планируется объём поставок в 18 600 доз.

В Югре с начала пандемии на 30 марта зарегистрировано 54 104 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 52 583 человека, скончался 781 пациент с COVID-19.