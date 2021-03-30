Псков, , 17:15 — REGNUM В Псковской области из-за заражения коронавирусом закрыто 14 классов в семи школах, 211 учеников переведены на дистанционное обучение. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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В детских садах в карантине по коронавирусу находятся пять групп в четырех дошкольных учреждениях.

«Что касается ОРВИ, то по этому заболеванию нет ни одного закрытого класса. В детских садах на карантине 11 групп в 11 детских садах», — отметили в пресс-службе.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 34 266 инфицированных коронавирусом, в том числе 67 — за минувшие сутки. Отметим, что сутками ранее в области было подтверждено на 16 случаев меньше. При этом за сутки выписано по выздоровлению всего восемь человек, а с начала пандемии от коронавируса вылечились 23 334 жителя. Умерло 239 псковичей, в том числе 29 марта было зарегистрировано сразу четыре новых летальных случая.

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