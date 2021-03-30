Грозный, , 17:09 — REGNUM Совету безопасности Израиля следует знать, что в Чечне уже давно покончено с терроризмом и гостям республики нечего опасаться, в случае если они захотят посетить регион. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя информацию, распространенную органом безопасности Израиля, о сохранении высокой террористической угрозы для израильтян в Чечне и рекомендациях гражданам избегать поездок в северокавказскую республику.

«Хотелось бы рекомендовать Совету безопасности Израиля не пугать своих граждан несуществующими чеченскими террористами. Эти термины, как и сама террористическая угроза, в Чеченской Республике давно не актуальны. Боевиков мы уничтожили. Вы опоздали!» — написал Кадыров 30 марта в своем телеграм-канале.

Напомним, в прежние годы ряд западных стран, в том числе Великобритания, предостерегал своих граждан от посещения субъектов Северного Кавказа. В частности, не рекомендовалось совершать поездки из-за высокой террористической угрозы в Чечню, Ингушетию, Дагестан, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию.