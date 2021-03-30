Брюссель, , 17:09 — REGNUM Польша получила кредит в размере 1,4 миллиарда евро в рамках программы Европейского союза SURE. Программа направлена на сохранение рабочих мест, которые могут быть подвержены сокращению из-за пандемии, а также на содействие трудоустройства тех, кто из-за локдауна потерял работу. Об этом написала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Twitter.

«Выделенные Евросоюзом средства пойдут на финансирование служб занятости, а также крупных компаний в Польше, которые из-за локдауна понесли потери и планируют в связи с этим сократить штат сотрудников. Это помощь Польше, которая столкнулась с внезапным ростом государственных расходов на сохранение рабочих мест», — говорится в сообщении.

Этот кредит стал третьим, который получила Польша в текущем году в рамках программы SURE. Помимо Польши, такую же помощь получают Чехия, Бельгия, Испания, Ирландия и Италия, потому что признаны наиболее пострадавшими из-за пандемии в ЕС. В общей сложности Еврокомиссия выделила 13 миллиардов евро в рамках данной программы.