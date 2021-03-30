Варшава, 30 марта, 2021, 17:07 — ИА Регнум. По итогам совещания Консультационного комитета президентов Польши и Украины, которое состоялось 29 марта в режиме онлайн, украинская сторона одобрила предложение Варшавы по поводу открытия польских школ на территории республики. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

«Мы получили согласие украинской стороны на открытие и деятельность польских школ на её территории. Вскоре мы начнем переговоры на правительственном уровне, в направлении подписания двустороннего договора, который урегулировал бы статус польского образования на Украине. Это очень важное заявление. Такому договору Киев дал «зеленый свет», и статус польских школ в Украине будет урегулирован», — сообщил журналистам Щерский.

Помимо указанной темы, в рамках совещания Консультационного комитета президентов Польши и Украины, стороны также обсудили экономического сотрудничества.

Кшиштоф Щерский подчеркнул, что «Польша готова усилить поддержку экономического роста Украины в процессе европейской интеграции».

Участники совещания затронули также вопросы сотрудничества в области энергетики, модернизации пограничных переходов и безопасности Украины в контексте смены президента США.