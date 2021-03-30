Липецк, , 17:06 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов 30 марта провёл заседание областного совета «Победа». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, основной темой обсуждения стал вопрос улучшения социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны.

Различными мерами социальной поддержки в регионе пользуются 8 тыс. 287 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, членов семей и тружеников тыла, а также 2 тыс. 556 детей войны, которым присвоено звание ветеранов труда Липецкой области. Льготой на оплату жилых помещений и коммунальных услуг воспользовались 3 тыс. 749 ветеранов войны на сумму 76,2 млн рублей. Социальные услуги на дому и в стационарных учреждениях социального обслуживания предоставляются 1 тыс. 686 ветеранам войны, жильём обеспечены 2 тыс. 469 ветеранов на общую сумму 2,5 млрд рублей.

По инициативе Игоря Артамонова из резервного фонда в канун празднования 75-летия Победы было выделено 20,3 млн рублей, за счёт которых производили единовременные выплаты более 11 тысяч рублей, в том числе по семь тысяч рублей — инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, по две тысячи рублей — бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда и по 1,5 тысячи рублей — вдовам и вдовцам инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

«В этом году исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Необходимо усилить информационную и патриотическую работу, особенно среди молодёжи. Наши люди заслужили Победу невероятно высокой ценой. Мы обязаны чтить память героев и пресекать любые попытки переписывания истории», — заявил Игорь Артамонов.

В ходе заседания обсуждалась вовлечённость волонтёров в патриотическую деятельность, работа по сохранению памяти о защитниках Отечества, а также поисковая деятельность. В 2020 году, благодаря выделенной субсидии из регионального бюджета, поисковые организации провели 40 поисковых мероприятий на территории Липецкой области: три Вахты Памяти, поисковые разведки в Воловском, Тербунском, Хлевенском, Долгоруковском, Задонском и Елецком районах. Поисковики обнаружили и перезахоронили останки 48 воинов.

В 2020 году в целях оказания адресной помощи и социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны в Липецкой области реализовано более 250 добровольческих инициатив. В рамках проекта «Добро48» 115 ветеранам Великой Отечественной войны оказана адресная помощь: покупка продуктов питания и лекарственных препаратов, оплата счетов ЖКХ, помощь по благоустройству придомовых территорий.

Врачи и волонтёры-медики организовали шесть выездов в муниципалитеты, в рамках которых ветераны Великой отечественной войны могли пройти осмотр профильных специалистов. По состоянию на март 2021 года в районах на постоянной основе волонтёры оказывают социальную поддержку 69 ветеранам Великой Отечественной войны, в Липецке — 46. В регионе сформированы 11 местных клубов «Мы вместе» в рамках одноимённой акции.