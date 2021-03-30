Екатеринбург, , 17:04 — REGNUM Спортсмены УГМК выиграли семь медалей на первенстве России по настольному теннису, которое с 23 по 28 марта прошло в Чебоксарах. К серебру в командном турнире добавились шесть бронзовых наград.

Четыре из них были завоёваны в парном турнире. У девушек третьи места заняли Мария Степанова вместе с Анастасией Степановой, а также дуэт Веры Смирновой с Маргаритой Мурзиной.

У парней бронзовыми призерами стали Семен Шевнин вместе с Михаилом Рожковым и Максим Кабуркин, который выступал в парных соревнованиях с представителем Москвы Ильей Анохиным.

Ещё две награды выиграли юниоры в одиночном разряде. Семён Шевнин со счётом 4:0 обыграл Александра Волошина, а Максим Кабуркин так же уверенно разобрался с Русланом Черкесом.

В полуфинале наши теннисисты уступили Даниилу Черкесу и Владиславу Макарову соответственно.

В одиночном разряде у девушек лучше всех выступила Арина Зырянова, которая попала в число 16 сильнейших теннисисток страны.

По итогам всего турнира сборная Свердловской области заняла второе общекомандное место. Напомним, что на предыдущем первенстве страны до 19 лет наши спортсмены остались без медалей.

Несмотря на высокое место, тренер КНТ УГМК и сборной Свердловской области Станислав Злобин считает, что команде есть куда стремиться. «Наметился прогресс, но это первенство, я считаю, было турниром упущенных надежд. Потому что и девочки могли в командном турнире выиграть бронзу, и парни могли стать золотыми. Молодые наши ребята — Илья Конюхов и Серафим Орлов, боролись за выход в восьмерку очень серьезно. Если бы было немного иначе — наших ребят было бы больше на пьедестале, мы могли занять первое общекомандное место. Будем работать дальше, мы с каждым турниром очень сильно прибавляем», — прокомментировал он итоги первенства России.

Теперь теннисистов УГМК ждет чемпионат России. На него попали семь спортсменов клуба: Артур Абусев, Данила Травин, Семен Шевнин, Серафим Орлов, Илья Конюхов, Вера Смирнова и Мария Степаноав. Чемпионат пройдет с 13 по 18 апреля в Москве.