Варшава, , 17:04 — REGNUM Аресты руководителей Союза поляков Белоруссии, которые произвели белорусские власти, являются «местью Лукашенко Варшаве». Об этом 30 марта заявил директор Центра восточноевропейских исследований (Польша) Войцех Кононьчук в интервью Polskie Radio.

«Варшава, по мнению официального Минска, является главным зарубежным центром, где собирается белорусская оппозиция и находятся главные оппозиционные СМИ. Поэтому он мстит таким образом Варшаве через аресты польского меньшинства, ведь оно там воспринимается как «пятая колонна», как инструмент, используемый, по мнению белорусских властей, враждебными этому режиму силами для дестабилизации ситуации», — заявил аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Белоруссии была задержана председатель Союза поляков Белоруссии Анжелика Борис. Причиной стали подозрения, что Борис может быть причастна к организации ряда мероприятий, посвященных «проклятым солдатам» — польским бандформированиям, которые после Великой Отечественной войны были причастны к убийствам этнических белорусов на востоке Польши.

25 марта сообщили о задержании в рамках этого же уголовного дела еще одного активиста Союза поляков Белоруссии — Анджея Почобута. Ранее по этой же причине была задержана активистка польской диаспоры в Бресте — Анны Панишевой.