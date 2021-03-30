Екатеринбург, , 17:05 — REGNUM Полицейские изучат, почему в Екатеринбурге не сработали реагенты, которыми посыпали городские улицы зимой 2020−2021 года. Об этом заявил глава свердловского ГУ МВД Александр Мешков на заседании Законодательного собрания региона.

По словам Мешкова, полицейские уже начали работу в данном направлении. Проведены беседы с представителями коммунальных служб.

«В устных разговорах они объясняют, что не посмотрели температуру и закупили те же реагенты, что год назад», — передал слова коммунальщиков руководитель главка. Смеси могли не сработать из-за морозов.

В полиции обещают сделать «определённые выводы» после того, как изучат все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ГИБДД отмечали, что аварии в регионе часто происходили на дорогах, плохо убранных от снега.

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