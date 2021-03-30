Москва, , 17:08 — REGNUM У певицы Мари Краймбрери вышел новый клип на песню «Самолёт». Видео 30 марта попало в тренды YouTube.

За несколько часов ролик посмотрели более 70 тыс. человек. В съёмках клипа принял участие актёр Константин Хабенский.

Напомним, что Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан) — украинская и российская певица, автор и исполнитель песен. Она выпустила три студийных альбома и несколько десятков синглов.

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