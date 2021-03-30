Киев, , 17:02 — REGNUM Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и польская нефтегазовая компания PGNiG подписали меморандум о сотрудничестве, сообщила 30 марта пресс-служба НАК.

Согласно источнику, документ предусматривает возможность совместной геологической разведки новых газоносных площадей в западном регионе Украины, на границе с Польшей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Партнеры допускают сотрудничество на Берестянском участке, по которому «Нафтогаз» заключил соглашение о разделе продукции с правительством в конце 2020 года.

Информацию о финансовом аспекте такого сотрудничества «Нафтогаз» не сообщает.

Украинские СМИ, обсуждая эту новость, делают акцент на том, что в 2020 году польскаякомпания PGNiG выиграла у «Газпрома» суд на $1,5 млрд в Стокгольмском арбитраже.

ИА REGNUM напоминает, что за последнее время «Нафтогаз» заключил соглашения о совместной геологической разведке углеводородов с израильской компанией Naphtha Israel Petroleum и румынской OMV Petrom.