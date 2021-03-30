Мытищи, Московская область, 30 марта, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Броневик подъехал к дому в посёлке Вешки (Мытищи, Московская область), где забаррикадировался пенсионер Владимир Барданов, сообщает 30 марта RT.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах — трансляция»

Уточняется, что Барданов использует автоматическое оружие.

Добавим, что ранее в направлении дома стрелка проезжали две машины скорой помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пенсионер Барданов открыл стрельбу по силовикам, которые проверяли законность хранения оружия у жителей посёлка Вешки.