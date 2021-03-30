Рязань, , 17:03 — REGNUM Очередную партию вакцины от COVID-19 в количестве 12,6 тысячи доз получила Рязанская область. Полностью прошла иммунизацию уже 31 тысяча жителей, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

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В Рязанской области открыты 40 пунктов вакцинации, из них 20 работают в две смены. В отдалённые населённые пункты выезжают 10 мобильных бригад. В ближайшее время планируется открыть площадку для вакцинации в одном из торговых центров Рязани. Первый компонент вакцины уже получили почти 43 тысячи человек, полностью прошли курс иммунизации 31 тысяча добровольцев.

С начала массовой вакцинации в регион поступило 46,5 тысячи доз вакцины.