Варшава, , 17:01 — REGNUM 30 марта Сейм Польши большинством голосов принял резолюцию, в которой содержатся заявления о «преследовании польского национального меньшинства в Белоруссии», а также призывы к международному сообществу повлиять по этому поводу на официальный Минск. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Сейм Республики Польша признает, что этнические поляки стали в Белоруссии дискриминируемым национальным меньшинством, и выступает против любого недемократического вмешательства в деятельность организации польского меньшинства в этой стране, особенно Союза поляков Белоруссии», — говорится в документе.

В постановлении также говорится, что «действия белорусских властей явно противоречат международным обязательствам Минска в области защиты национальных меньшинств, а также двусторонним польско-белорусским соглашениям о защите польского меньшинства, и нагнетают напряженность в регионе, углубляя изоляцию Белоруссии».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Белоруссии была задержана председатель Союза поляков Белоруссии Анжелика Борис. Причиной стали подозрения, что Борис может быть причастна к организации ряда мероприятий, посвященных «проклятым солдатам» — польским бандформированиям, которые после Великой Отечественной войны были причастны к убийствам этнических белорусов на востоке Польши.

25 марта сообщили о задержании в рамках этого же уголовного дела еще одного активиста Союза поляков Белоруссии — Анджея Почобута. Ранее по этой же причине была задержана активистка польской диаспоры в Бресте — Анны Панишевой.