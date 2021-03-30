Ижевск, , 17:00 — REGNUM На сессии 30 марта депутаты Госсовета Удмуртии одобрили преобразование в округа еще 15 районов республики.

В перечень вошли Балезинский, Вавожский, Глазовский, Граховский, Завьяловский, Камбарский, Каракулинский, Кизнерский, Киясовский, Красногорский, Малопургинский, Увинский, Шарканский, Якшур-Бодьинский и Ярский районы.

Как сообщало ИА REGNUM, на сессии 2 марта было одобрено преобразование 10 районов. Таким образом, все районы Удмуртии планируют преобразовать в округа.

За счет объединения количество муниципальных образований сократится почти вдвое, что поможет улучшить экономическую ситуацию и повысить эффективность управления в районах, а также сократить расходы на содержание чиновничьего аппарата.

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