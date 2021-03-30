Копенгаген, , 16:54 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent к середине 2021 года может стабилизироваться на уровне $68 за баррель. Об этом говорится в экономическом прогнозе датского Saxo Bank на II квартал 2021 года.

Как отмечает глава стратегий Saxo Bank Оле Хансен, во II квартале года сырьевой сектор сектор продолжит расти, энергоресурсы и недрагоценные металлы должны поднять ВВП России и положительно отразиться на российском бюджете.

«На товарно-сырьевом рынке к концу июня цена на нефть Brent может стабилизироваться в районе $68 за баррель, цена на золото — $1850 за тройскую унцию», — отмечает специалист.

Вместе с тем в Saxo Bank считают, что «премия за геополитический риск для России продолжит расти, что ведет к ослаблению рубля и снижению доступности финансирования на западных рынках».

Ранее главный валютный стратег банка Джон Харди заявил, что российский рубль может ждать серьёзный обвал к началу лета, несмотря на ожидаемый рост цен на нефть.

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