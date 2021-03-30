Москва, , 16:54 — REGNUM Обладатели российских паспортов в Донбассе не должны быть ущемлены в правах, которые предусмотрены Конституцией России. Об этом 30 марта заявил советник главы Луганской Народной Республики по международным связям Родион Мирошник на круглом столе, организованном движением Захара Прилепина «За правду», на тему «Организация голосования граждан Российской Федерации, проживающих на территории ЛДНР» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Вопрос этот не должен стоять, в Донбассе он точно не стоит, что люди не должны себя считать неполноценными обладателями российских паспортов. На мой взгляд, эти вещи недопустимы. Это девальвация, девальвация самого статуса гражданина РФ, по крайней мере для тех 600 тыс., которые проживают на Донбассе», — заявил Мирошник.

Он также уточнил, что «крайне важно, чтобы люди не только имели активное право избирать, но и право быть избранными».

«Это также крайне важно: возможность иметь своих адвокатов, своих защитников, своих людей, которые лоббируют интересы живущих в ДНР и ЛНР в рамках российского правового поля», — указал он.