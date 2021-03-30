Москва, 30 марта, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СКР по Татарии доложить о расследовании уголовного дела о взрыве газа. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Sledcom.ru Глава СК России Александр Бастрыкин

В частности, главе СК будет доложено о проведенных следственных действиях специалистами ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 29 марта в одном из многоквартирных домов в Зеленодольске произошел взрыв газа. Частично разрушены несколько квартир, пять человек пострадали двое погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

По предварительной версии следствия, марта, родственники доставили пожилого хозяина квартиры, где произошел хлопок газа, в Зеленодольский психоневрологический диспансер с жалобами на его злоупотребление алкоголем, неадекватное поведение и угрозы уничтожить квартиру. Однако госпитализировать его сотрудники учреждения отказались.