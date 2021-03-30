Москва, , 17:07 — REGNUM Певица Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан) 30 марта опубликовала клип на песню «Самолёт». Видео доступно на YouTube-канале Velvet Music.

Песня и видеоролик рассказывают о проблемах известных родителей, у которых порой не хватает времени на собственных детей. В съёмках клипа принял участие Константин Хабенский, на видео он показал снимок дочери, трогающей рукой экран телевизора с фотографией папы.

В ролике сыграли дети Гоши Куценко, Александра Реввы, Игоря Верника и других известных личностей. Они также касались руками телевизоров с фотографиями собственных родителей.

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