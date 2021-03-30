Астрахань, , 16:49 — REGNUM В Астраханской области 30 марта подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом — на один меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 30 тыс. 712 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 336 человек.

За весь период 665 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,01.