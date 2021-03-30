Москва, , 16:48 — REGNUM Российского блогера Алексея Навального большинство граждан России не поддерживает, взглядов его не принимает, сообщил 30 марта журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя своё интервью «АиФ», в котором он назвал Навального человеком, мировоззрение которого кардинальным образом не совпадает с его, Песков сказал:

«Оно абсолютно отличное от моего, и я имею право с ним абсолютно не соглашаться. Собственно, с этим мировоззрением не соглашается подавляющее количество жителей нашей с вами страны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков в интервью заявил, что Навальный должен отвечать перед законом, как и любой гражданин.

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