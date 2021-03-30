Борисоглебский, Ярославская область, 30 марта 2021, 16:45 — REGNUM В Ярославской области суд обязал отремонтировать автомобильный мост через реку Устье. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на судебное решение.

Мост через реку Устье
Мост через реку Устье
Прокуратура Ярославской области

С иском в суд обратилась прокуратура Борисоглебского района, в ходе проверки правоохранители выяснили, что автомобильный железобетонный мост в поселке Борисоглебский требует немедленного ремонта.

«После практически 40-летнего периода эксплуатации мост находится в неудовлетворительном состоянии, наблюдается развитие коррозии и ослабление элементов конструкции; опора 3 нуждается в незамедлительном ремонте; все мостовое полотно, включая деформационные швы, гидроизоляцию, блоки, фонари освещения, нуждаются в ремонте или замене. Выявленные недостатки серьезно осложняют дорожно-транспортную обстановку на территории Борисоглебского муниципального района, создают реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, в том числе несовершеннолетних, поскольку по указанной автодороге осуществляется маршрут движения школьных автобусов», — говорится в решении Ростовского районного суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в апреле 2020 года в поселке Борисоглебский рухнул пешеходный мост через реку Устье. Теперь такая же судьба может постигнуть и автомобильную переправу. Суд с доводами прокуратуры согласился и обязал ремонт моста провести. Причем в определенные сроки.

«С учетом обстоятельств дела, характера действий, надлежащих выполнить, суд считает возможным установить администрации Борисоглебского сельского поселения Борисоглебского муниципального района Ярославской области срок для исполнения решения — два года со дня вступления решения суда в законную силу», — отмечается в судебном решении.

В законную силу оно не вступило, также есть сомнения, что у администрации поселения есть деньги на ремонт автомобильного моста.

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