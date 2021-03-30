Борисоглебский, Ярославская область, , 16:45 — REGNUM В Ярославской области суд обязал отремонтировать автомобильный мост через реку Устье. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на судебное решение.

Мост через реку Устье Прокуратура Ярославской области

С иском в суд обратилась прокуратура Борисоглебского района, в ходе проверки правоохранители выяснили, что автомобильный железобетонный мост в поселке Борисоглебский требует немедленного ремонта.

«После практически 40-летнего периода эксплуатации мост находится в неудовлетворительном состоянии, наблюдается развитие коррозии и ослабление элементов конструкции; опора 3 нуждается в незамедлительном ремонте; все мостовое полотно, включая деформационные швы, гидроизоляцию, блоки, фонари освещения, нуждаются в ремонте или замене. Выявленные недостатки серьезно осложняют дорожно-транспортную обстановку на территории Борисоглебского муниципального района, создают реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, в том числе несовершеннолетних, поскольку по указанной автодороге осуществляется маршрут движения школьных автобусов», — говорится в решении Ростовского районного суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в апреле 2020 года в поселке Борисоглебский рухнул пешеходный мост через реку Устье. Теперь такая же судьба может постигнуть и автомобильную переправу. Суд с доводами прокуратуры согласился и обязал ремонт моста провести. Причем в определенные сроки.

«С учетом обстоятельств дела, характера действий, надлежащих выполнить, суд считает возможным установить администрации Борисоглебского сельского поселения Борисоглебского муниципального района Ярославской области срок для исполнения решения — два года со дня вступления решения суда в законную силу», — отмечается в судебном решении.

В законную силу оно не вступило, также есть сомнения, что у администрации поселения есть деньги на ремонт автомобильного моста.

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