Ставрополь, , 16:45 — REGNUM Информация о задержании силовиками депутата ставропольского краевого парламента и перспективного члена «Единой России» Владимира Дорошенко достаточно больно бьет по имиджу партии на предстоящих выборах. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Сергей Кулагин.

Владимиром Ситниковым, определенный пул экспертов пророчил Дорошенко взлет до федерального парламента. Несмотря на свои молодые годы, Владимир Дорошенко считается одним из самых эффективных руководителей предприятий в региональном АПК. В условиях старта партийного праймериз задержание представителя партии ставит вопрос о доверии со стороны населения ко всем представителям партии власти. Очень печально, что данную информацию официально не комментируют в региональном отделении «Единая Россия». Сергей Кулагин «Задержание силовиками перспективного единоросса достаточно больно бьет по имиджу партии на предстоящих выборах. Дело в том, что Владимир Дорошенко считался самым перспективным региональным депутатом, имел личную поддержку губернатора Владимирова, был тесно связан с министром сельского хозяйства Ставропольского края, определенный пул экспертов пророчил Дорошенко взлет до федерального парламента. Несмотря на свои молодые годы, Владимир Дорошенко считается одним из самых эффективных руководителей предприятий в региональном АПК. В условиях старта партийного праймериз задержание представителя партии ставит вопрос о доверии со стороны населения ко всем представителям партии власти. Очень печально, что данную информацию официально не комментируют в региональном отделении «Единая Россия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае в поле зрения правоохранителей попал депутат краевой думы Владимир Дорошенко. В Александровском районном суде 30 марта ему должны избрать меру пресечения. Ранее в местных СМИ прошла информация о якобы причастности Владимира Дорошенко к неэффективной трате средств гранта, выделенного минсельхозом одному из предпринимателей. За получением гранта стоял депутат думы Ставропольского края, председатель СППК «Новокавказский» Дорошенко. Сам парламентарий отрицает свою связь с грантом. 26-летний Дорошенко — самый молодой депутат в заксобрании региона.

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Справка:

Дорошенко Владимир Александрович. Родился 21 ноября 1994 года в с. Александровское Ставропольского края. В 2011 г. окончил МОУ СОШ № 1 с. Александровского, в 2011 — 2018 гг. обучался в ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» по специальностям (бакалавриат) «Электроэнергетика и электротехника», «Государственное и муниципальное управление», имеет диплом магистра с отличием по специальности «Государственное и региональное управление». С 2019 г. — аспирант в ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» по специальности «Экономика и управление народным хозяйством». С 2014 по 2016 гг. входил в состав двух созывов Ставропольской городской молодежной палаты. В 2015—2016 гг. — член Молодежной Общественной палаты при Общественной палате Ставропольского края.

С 2016 г. — глава крестьянского (фермерского хозяйства) молочного направления, Александровский район. За год добился законченного цикла производства (получение сырого молока, транспортировка и переработка собственными силами, реализация в фирменной розничной сети); В 2017 году в связи с невозможностью совмещения предпринимательской деятельности и муниципального служащего, был вынужден покинуть крестьянское (фермерское хозяйство) и перейти на муниципальную службу.

С 2017 г. — управляющий делами администрации муниципального образования Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края. С 2018 года по настоящее время — председатель сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Новокавказский» в с. Александровском (производство молочных продуктов, растениеводство и строительство).

Избран по одномандатному избирательному округу № 2. Председатель сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Новокавказский». Член двух комитетов краевой думы — по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, а также комитета по социальной политике и здравоохранению. Членфракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Думе Ставропольского края шестого созыва.