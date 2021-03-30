Ставрополь, 30 марта 2021, 16:45 — REGNUM Информация о задержании силовиками депутата ставропольского краевого парламента и перспективного члена «Единой России» Владимира Дорошенко достаточно больно бьет по имиджу партии на предстоящих выборах. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Сергей Кулагин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае в поле зрения правоохранителей попал депутат краевой думы Владимир Дорошенко. В Александровском районном суде 30 марта ему должны избрать меру пресечения. Ранее в местных СМИ прошла информация о якобы причастности Владимира Дорошенко к неэффективной трате средств гранта, выделенного минсельхозом одному из предпринимателей. За получением гранта стоял депутат думы Ставропольского края, председатель СППК «Новокавказский» Дорошенко. Сам парламентарий отрицает свою связь с грантом. 26-летний Дорошенко — самый молодой депутат в заксобрании региона.
Читайте также: На Ставрополье задержали депутата краевой думы Владимира Дорошенко
Справка:
Дорошенко Владимир Александрович. Родился 21 ноября 1994 года в с. Александровское Ставропольского края. В 2011 г. окончил МОУ СОШ № 1 с. Александровского, в 2011 — 2018 гг. обучался в ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» по специальностям (бакалавриат) «Электроэнергетика и электротехника», «Государственное и муниципальное управление», имеет диплом магистра с отличием по специальности «Государственное и региональное управление». С 2019 г. — аспирант в ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» по специальности «Экономика и управление народным хозяйством». С 2014 по 2016 гг. входил в состав двух созывов Ставропольской городской молодежной палаты. В 2015—2016 гг. — член Молодежной Общественной палаты при Общественной палате Ставропольского края.
С 2016 г. — глава крестьянского (фермерского хозяйства) молочного направления, Александровский район. За год добился законченного цикла производства (получение сырого молока, транспортировка и переработка собственными силами, реализация в фирменной розничной сети); В 2017 году в связи с невозможностью совмещения предпринимательской деятельности и муниципального служащего, был вынужден покинуть крестьянское (фермерское хозяйство) и перейти на муниципальную службу.
С 2017 г. — управляющий делами администрации муниципального образования Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края. С 2018 года по настоящее время — председатель сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Новокавказский» в с. Александровском (производство молочных продуктов, растениеводство и строительство).
Избран по одномандатному избирательному округу № 2. Председатель сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Новокавказский». Член двух комитетов краевой думы — по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, а также комитета по социальной политике и здравоохранению. Членфракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Думе Ставропольского края шестого созыва.