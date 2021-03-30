Отрадное, Ленинградская область, , 16:47 — REGNUM В Ленинградской области на судостроительном заводе «Пелла» строящееся судно получило крен на правый борт, шесть человек, находящихся на борту, успели самостоятельно выбраться на берег. Спасатели ведут поисково-спасательные работы. Об этом 30 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

В Ленобласти на заводе «Пелла» строящееся судно получило крен «Неизданное. ДТП и ЧП СПб»,

ЧП на судостроительном заводе произошло днем 30 марта. Как рассказали в ведомстве, в 15:15 мск на пульт дежурного поступило сообщение, что строящееся судно получило крен.

«В настоящий момент проводятся поисково-спасательные работы на предмет пострадавших, информация о пострадавших не поступала, — уточнили в ГУ МЧС. — На судне были рабочие. Шесть человек покинули судно самостоятельно».

Отметим, что по неподверженным данным, в ЧП на воде могли пострадать люди. Как сообщают очевидцы в группе «Неизданное. ДТП и ЧП СПб», в трюме находятся два человека.