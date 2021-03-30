Москва, , 16:51 — REGNUM В Москве определены десять победителей туристического хакатона Moscow Travel Hack. Об этом 30 марта сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Финальная часть второго хакатона по цифровизации сферы туризма Moscow Travel Hack состоялась 27−28 марта. Всего в мероприятии приняли участие 60 команд. Каждая из них в течение почти 30 часов решали задачи, предложенные российскими туристическими компаниями и сервисами. По итогам жюри выбрало 10 победителей.

«Хакатон, посвященный цифровизации туротрасли, мы проводим второй год подряд. Он помогает городу и игрокам рынка найти оптимальные решения для конкретных повседневных задач. А для разработчиков это возможность заявить о себе, привлечь внимание потенциальных заказчиков и инвесторов. Такой формат интересен каждой из сторон, интерес к мероприятию растет. В финале 2021 года соревновались уже 60 команд, а число регионов России, которые представляли участники, выросло до 16», — подчеркнула Сергунина.

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