Тамбов, , 16:43 — REGNUM В Тамбовской области 30 марта подтверждено 90 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на один меньше, чем было выявлено сутками ранее.

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Всего в области были зарегистрированы 29 тыс. 319 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 26 тыс. 766 пациентов, в том числе 56 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 407 человек.