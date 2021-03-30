Владимир, , 16:40 — REGNUM Во Владимирской области 30 марта подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 29 тыс. 913 носителей вируса. После выздоровления был выписан 26 тыс. 971 пациент, в том числе 69 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 997 человек. За последние сутки подтвержден один летальный случай.