Москва, , 16:39 — REGNUM Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин покинул пост в связи с санкциями Международного антидопингового агентства (WADA). Об этом 30 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Владимир Лукин Kremlin.ru

Также полномочия сложили вице-президенты ПКР Рима Баталова, Борис Иванюженков, Олег Смолин.

Лукин возглавлял ПКР с 1997 г. Временно исполняющим обязанности президента организации назначен Павел Рожков.

Ранее ПКР утвердил и отправил на согласование в Международный паралимпийский комитет (IPC) наименование и эмблему паралимпийских команд России. Это сделано в рамках выполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).