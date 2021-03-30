Киев, , 16:37 — REGNUM Верховная рада Украины сегодня, 30 марта, приняла законопроект, который реформирует систему призыва в ряды Вооруженных сил страны, в частности, позволяет призывать без мобилизации резервистов в случае «особого периода».

Соответствующий документ на рассмотрение Рады внес президент Зеленский, за него проголосовали 256 депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Президент Украины заявил, что цель законопроекта — упорядочение вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. В частности, создается новый вид военной службы — военная служба по призыву лиц среди резервистов в особый период.

Как отмечают украинские СМИ, у целого ряда депутатов в ходе обсуждения инициативы возникли замечания насчет призыва всех без исключения резервистов без мобилизации. Предполагалось, что перечень призываемых конкретизируют, однако все правки на этот счет в итоге были отклонены.

Депутаты в своих комментариях не связывали эту инициативу с нынешним обострением ситуации в Донбассе, но такое совпадение обращает на себя внимание.

Напомним, что 21 марта в пресс-службе представительства ДНР сообщили, что украинская сторона накапливает технику и вооружение у линии соприкосновения и готовит эскалацию конфликта в Донбассе. 24 марта в Донецке выразили мнение, что обострения на линии соприкосновения в Донбассе связаны с активностью Украины на международном уровне.