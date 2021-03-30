Москва, 30 марта, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Выдача российских паспортов жителям Донбасса была воспринята в ДНР и ЛНР с воодушевлением, но ожидания людей практически никак не оправдались. Об этом 30 марта заявил военный, политический и общественный деятель Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский на круглом столе, организованном движением Захара Прилепина «За правду», на тему «Организация голосования граждан Российской Федерации, проживающих на территории ЛДНР» в пресс-центре ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Российские паспорта

«Ощущение граждан России второго сорта, конечно, присутствует постоянно. Я думаю, что если всё-таки нам удастся организовать избирательный процесс на нашей территории, это действительно будет большое знаковое дело, которое трудно переоценить», — заявил Ходаковский.

«Каждый при получении паспорта приносил клятву, давал соответствующие обещания. Относился к получению паспорта, получению гражданства весьма серьёзно», — указал он.

На практике этот паспорт носит скорее формальные функции, и часто не воспринимается «всерьёз» российской бюрократией.

«Нужно переходить к каким-то конкретным действиям для того, чтобы люди почувствовали себя теми носителями российского гражданства, чтобы чувствовали обычными россиянами», — указал Ходаковский.