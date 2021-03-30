Москва, , 16:34 — REGNUM Законопроект о временной блокировке карт граждан, пострадавших от мошенников, разработали депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Банковские карты

Депутаты предлагают разрешить банкам по заявлению правоохранительных органов экстренно блокировать карты пострадавших до возбуждения уголовного дела.

«Вместе с этим блокировать нужно и карты мошенников, на которые перечислены средства. Если в возбуждении уголовного дела будет отказано, то все ограничения по банковских счетам должны будут сразу же сниматься», — пояснил Миронов.

Законопроект направлен на получение отзыва в правительство РФ.

Сейчас на блокировку карты гражданина, пострадавшего от мошенников, правоохранительным органам сегодня нужно слишком много времени, «заморозить» её можно только после возбуждения уголовного дела, но обычно на эту процедуру уходит несколько дней, отметил Миронов.

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