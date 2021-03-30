Копенгаген, , 16:32 — REGNUM Российский рубль может ждать серьёзный обвал к началу лета, несмотря на ожидаемый рост цен на нефть. Об этом говорится в экономическом прогнозе датского Saxo Bank на II квартал 2021 года.

Главный валютный стратег банка Джон Харди прогнозирует, что к середине год американский доллар может подорожать до 80 рублей, а евро — до 96 рублей.

По мнению специалиста, давление на российскую национальную валюту будет оказывать повышенная волатильность на финансовых рынках, а также риск введения новых санкций со стороны США.

В Saxo Bank также прогнозируют, что Банк России может продолжит повышать ключевую ставку, во II квартале она может быть увеличена с нынешних 4,5% до 5,5% годовых.