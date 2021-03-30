Вена, 30 марта 2021, 16:31 — REGNUM Один миллион доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» закупят власти Австрии в апреле, сообщает 30 марта ОЕ24.
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По словам австрийского канцлера Себастьяна Курца, геополитика не должна мешать вопросу обеспечения людей вакцинами. Вопрос не в стране-производителе, а в эффективности препарата.
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