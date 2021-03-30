Вена, , 16:31 — REGNUM Один миллион доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» закупят власти Австрии в апреле, сообщает 30 марта ОЕ24.

Вакцина «Спутника V» Дарья Драй © ИА REGNUM

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По словам австрийского канцлера Себастьяна Курца, геополитика не должна мешать вопросу обеспечения людей вакцинами. Вопрос не в стране-производителе, а в эффективности препарата.

Курц «С февраля мы находимся в хорошем диалоге с российской стороной, за что я очень благодарен. Если Австрия получит дополнительно один миллион доз вакцины, будет возможно более раннее возвращение к нормальной жизни и мы сможем спасти множество жизней и рабочих мест».

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