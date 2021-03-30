Москва, , 16:35 — REGNUM По факту инцидента с четырехлетним ребенком в батутном центре прокуратура Зеленоградского административного округа Москвы организовала поверку. Об этом 30 марта сообщается на сайте надзорного ведомства.

По имеющейся информации ЧП произошло 28 марта. В тот день в одном из батутных центров Зеленограда несовершеннолетний упал с аттракциона и ударился головой об элемент, который не был не предусмотрен конструкцией и не обеспечивал безопасную эксплуатацию объекта. Ребенку понадобилась медицинская помощь.

В ходе проверки прокуроры устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

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