Ханты-Мансийск, 30 марта 2021, 16:27 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 марта сообщает региональный оперативный штаб.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»
Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 73 случая.
С начала пандемии на 30 марта в Югре зарегистрировано 54 104 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 52 583 человека, скончался 781 пациент с COVID-19.