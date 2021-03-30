Мытищи, Московская область, , 16:25 — REGNUM В доме, где забаррикадировался житель Мытищ (Московская область) Владимир Барданов, слышны взрывы, сообщает 30 марта Mash.

Предположительно, стрелок сам поджёг комнату, где он хранил оружие. Штурм его жилища продолжается уже почти четыре часа.

Читайте также: В Мытищах в доме стрелка начался пожар

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в доме Барданова начался пожар.

Читайте ранее в этом сюжете: Стрелок из Мытищ находился в федеральном розыске