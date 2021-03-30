Москва, , 16:24 — REGNUM Телеведущая Екатерина Стриженова перенесла операцию на сломанной руке. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте 30 марта.

https://www.instagram.com/tv/CNCoIjBhPc-/

«Перелом сложный, нестандартный, со смещением, поэтому нужно было делать операцию и ставить пластину», — рассказала телеведущая. Стриженова иронично подписала видео: «Полёт шмеля закончился Боткинской больницей!».

Ранее Екатерина Стриженова упала и повредила руку. Инцидент произошёл во время съёмки передачи «Время покажет» на «Первом канале».

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