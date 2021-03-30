Нижний Новгород, , 16:22 — REGNUM Волейболистам АСК (Нижний Новгород) будет засчитано техпоражение в случае отказа от игры в матче квалификационного раунда ЧР с «Факелом» (Новоый Уренгой). Об этом 30 марта заявил РИА Новости генсекретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

«Позиция федерации обозначена в регламенте соревнований. Отказ от игры — это неявка команды, за что полагается техническое поражение. Другого выхода нет, есть правила», — отметил Яременко.

АСК и «Факел» должны провести решающий матч за выход в «Финал шести» суперлиги в Новом Уренгое 31 марта, но нижегородский клуб заявил, что не останется на игру, т.к. в городе нет необходимых условий для проживания.