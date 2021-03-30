Французская Республика, , 16:21 — REGNUM Во французском городе Шампаньоль, департамент Юра, завели дело о плохом обращении с животными из-за фотографии человека с мёртвой облитой краской овцой, которую ему подарили на день рождения. Об этом 30 марта сообщает Ouest-France.

Овца André Karwath

29 марта журналист Хьюго Клеман опубликовал в своем аккаунте в Twitter фотографию человека, позирующего рядом с мертвой овцой, покрытой краской. Журналист связался с человеком с фотографии, который рассказал, что овца была подарена ему на день рождения. Также он утверждал, что животное не подвергалось жестокому обращению и что не знает, как оно погибло.

Ознакомившись с сообщением журналиста, организация по защите животных подала жалобу в жандармерию Шампаньоля, которая, в свою очередь, передала дело в прокуратуру, которая решила начать расследование по факту жестокого обращения с животными. Ожидается, что в ближайшие дни будут проведены слушания.

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