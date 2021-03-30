Москва, 30 марта 2021, 16:18 — REGNUM Законопроект о штрафах за высадку из общественного транспорта детей, не оплативших проезд, Госдума может рассмотреть в первом чтении на заседании 6 апреля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
При этом дату обсуждения инициативы определит Совет Думы на заседании 5 апреля.
«Мы, со своей стороны, считаем, что наказание должно следовать уже за саму высадку ребенка», — цитирует Володина сайт Госдумы.
Если закон найдет поддержку, штраф для водителей, кондукторов и контролеров может составить от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, закон, запрещающий высадку детей-безбилетников, следующих без сопровождения взрослых, вступил в силу с 7 марта 2021 года.
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