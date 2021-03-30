Москва, , 17:12 — REGNUM За проведением акции «Ночь театров» в Москве в режиме онлайн наблюдали 550 тыс. человек. Об этом 30 марта сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Ежегодное мероприятие состоялось в городе в ночь с 27 на 28 марта. Специальные развлекательные мероприятия по этому случаю подготовили 130 культурных учреждений Москвы. Около 30 из них были доступны в режиме онлайн.

«Ночь театров» популярна у москвичей самых разных возрастов. Она объединяет тысячи поклонников театрального искусства. Только онлайн-трансляции в этом году посмотрели больше 550 тысяч человек», — подчеркнула вице-мэр.

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