Киев, , 16:18 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предложил в течение двух лет переместить органы исполнительной власти из Киева в регионы. Об этом написал член правительства Украины Олег Немчинов 30 марта в своём телеграм-канале.

По его словам, эта идея обсуждалась на заседании Координационного совета по вопросам реформирования государственного управления.

«Президентом Украины предложено введение деконцентрации центральных органов исполнительной власти — то есть перемещение центральных органов исполнительной власти из Киева в регионы (областные центры или центры территориальных общин) в течение ближайших двух лет», — рассказал министр.

Немчинов отметил, что таким образом можно будет снизить нагрузку на Киев, создать дополнительные рабочие места и стимулировать экономическое развитие регионов.

Напомним, ранее Верховная рада Украины поддержала инициативу Зеленского по ужесточению ответственности за уклонение от призыва, а также выступила за упрощение призыва резервистов.

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