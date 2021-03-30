Киев, 30 марта 2021, 16:18 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предложил в течение двух лет переместить органы исполнительной власти из Киева в регионы. Об этом написал член правительства Украины Олег Немчинов 30 марта в своём телеграм-канале.
По его словам, эта идея обсуждалась на заседании Координационного совета по вопросам реформирования государственного управления.
Немчинов отметил, что таким образом можно будет снизить нагрузку на Киев, создать дополнительные рабочие места и стимулировать экономическое развитие регионов.
Напомним, ранее Верховная рада Украины поддержала инициативу Зеленского по ужесточению ответственности за уклонение от призыва, а также выступила за упрощение призыва резервистов.
Читайте также: На Украине ужесточили армейский призыв и упростили мобилизацию