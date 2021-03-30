Ульяновск, , 16:15 — REGNUM В Майнском районе Ульяновской области произошёл пожар в сельской школе, из здания были эвакуированы 154 человека. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло сегодня, 30 марта, в 11:20 в средней школе села Загоскино Майнского района. По данным спасателей, загорелся шкаф в учебном классе, огнём повреждено 6 кв. метров помещения. В 11:52 пожар локализовали, в 11:55 он был ликвидирован.

В ведомстве уточняют, что пострадавших нет. Из школы эвакуировали 135 детей и 19 сотрудников.

В настоящее время устанавливается причина пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта 2021 года произошёл пожар в одном из домов рабочего посёлка Старая Майна Старомайнского района. В ГУ МЧС отмечали, что в ходе тушения на месте происшествия обнаружены тела двух человек — мужчины и женщины, обоим было 74 года.

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